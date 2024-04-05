وزير الداخلية التركية: توقيف 8 أشخاص للاشتباه بعملهم مع المخابرات الإسرائيلية

أعلن وزير الدّاخليّة التّركيّة علي يرلي قايا، توقيف 8 أشخاص، على خلفيّة "عقدهم اجتماعات مع عناصر من المخابرات الإسرائيلية، وقيامهم بجمع معلومات عن أفراد وشركات في ​تركيا​، تستهدفها المخابرات الإسرائيلية، وبنقل المعلومات والوثائق إلى عناصر المخابرات الإسرائيليّة".

وأشار إلى أنّ "العمليّة تمّت بمشاركة مختلف الأجهزة الأمنيّة"، موضحًا أنّ "السّلطات القضائيّة التّركيّة قرّرت حبس اثنين من المشتبه بهم، ووضع 6 منهم تحت المراقبة العدليّة". وأكّد أنّ "الوزارة تتعقّب مختلف أنشطة التّجسّس داخل تركيا، ولن نسمح أبدًا بأنشطة التّجسّس الّتي يُراد القيام بها ضدّ وحدتنا الوطنيّة وتضامننا داخل حدود بلادنا".