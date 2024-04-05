"وول ستريت جورنال": بايدن طلب من نتانياهو التوصل لتسوية مع حماس بشأن عودة الفلسطينيين لشمال غزة

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصدر مطلع، أن "الرئيس الأميركي جو بايدن طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو التوصل لتسوية مع حماس بشأن عودة الفلسطينيين لشمال القطاع".

وكان قد نقل موقع "أكسيوس" عن نائبة الرئيس الاميركي جو بايدن، كامالا هاريس قولها ان "المحادثة بين بايدن و رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو كانت صادقة"، لافتة الى ان "بايدن أوضح أن واشنطن لن تترك إسرائيل في الدفاع عن نفسها لكن إذا لم يتغير نهجها فسنغير نهجنا".

بدوره، أعلن البيت الأبيض أن "بايدن ابلغ نتانياهو بأن السياسة الأميركية سترتبط باتخاذ إسرائيل إجراء فوريا بشأن المدنيين في غزة، كما حثه على التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة".