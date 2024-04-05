"المطبخ المركزي العالمي" طالب بتحقيق مستقل في مقتل عامليه بعد إقرار إسرائيل بأخطاء

طالبت منظمة "وورلد سنترال كيتشن" (المطبخ المركزي العالمي) الخيرية، بـ"تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في مقتل عامليها السبعة بقصف إسرائيلي في قطاع غزة".

وأفادت المنظمة غير الحكومية، في بيان، بأننا "نطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة مكلفة التحقيق في قتل زملائنا"، مؤكدة أن "الجيش الإسرائيلي لا يمكنه التحقيق بمصداقية في إخفاقه هو نفسه في غزة".

وجاء البيان بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "كان يستهدف مسلحا من حماس عندما قتل سبعة عاملين إنسانيين في قطاع غزة، وأقرّ بأنه اقترف سلسلة أخطاء فادحة وانتهاكات لقوانينه الخاصة".