طالبت منظمة "وورلد سنترال كيتشن" (المطبخ المركزي العالمي) الخيرية، بـ"تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في مقتل عامليها السبعة بقصف إسرائيلي في قطاع غزة".
وأفادت المنظمة غير الحكومية، في بيان، بأننا "نطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة مكلفة التحقيق في قتل زملائنا"، مؤكدة أن "الجيش الإسرائيلي لا يمكنه التحقيق بمصداقية في إخفاقه هو نفسه في غزة".
وجاء البيان بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "كان يستهدف مسلحا من حماس عندما قتل سبعة عاملين إنسانيين في قطاع غزة، وأقرّ بأنه اقترف سلسلة أخطاء فادحة وانتهاكات لقوانينه الخاصة".
كانت هذه تفاصيل خبر "المطبخ المركزي العالمي" طالب بتحقيق مستقل في مقتل عامليه بعد إقرار إسرائيل بأخطاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.