جامعة الأمة العربية وكلية الحقوق بجامعة دمشق نظمتا ندوة بعنوان “تمكين طلاب الدراسات العليا في العمل الدولي"

نظمت جامعة الأمة العربية وكلية الحقوق بجامعة دمشق بالتعاون مع الاتحاد الوطني لطلبة سورية، ندوة بعنوان “تمكين طلاب الدراسات العليا في اعمل الدولي" في إطار الاحتفاء بيوم القدس العالمي.

أكد عميد كلية الحقوق بجامعة دمشق سنان عمار "أهمية إحياء يوم القدس العالمي في آخر جمعة من شهر رمضان لتذكير العالم بما يحدث لأهلنا في فلسطين، وما يجري على أرضها من جرائم مروعة يرتكبها العدو الصهيوني ناهيك عن الاعتداء على المقدسات".

من جهتها، اشارت أمين عام جامعة الأمة العربية هالة الأسعد، أن "الجامعة أطلقت سابقاً موقعاً إلكترونياً على المستوى العالمي لتوثيق الجرائم بحق أهلنا في فلسطين"، موضحة اننا "سنعمل لاحقاً على إنشاء محكمة افتراضية على المستوى العالمي بدمشق، وذلك بناء على مخرجات هذه الندوة".

اما أمين سر جامعة الأمة العربية طارق حاتم، أكد أن "بوصلتنا هي القدس على مدى التاريخ، وندوة اليوم بمثابة رسالة لكل دول العالم بأن القدس بقلوبنا وقلب كل سوري".

بدوره، شدد رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس المطران عطا الله حنا في كلمة مسجلة تم بثها خلال الندوة، على "اننا ندافع عن القدس وهويتها ومقدساتها، وخاصة في الأيام التي تتعرض فيها للتطهير العرقي والإبادة الجماعية للشهر السادس منذ بدء العدوان عليها وندعو لتتوقف الحرب عليها".

ودعا العميد أمين حطيط خلال كلمته المسجلة إلى "حشد الطاقات مع الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه السليبة وإيقاف الحرب عليه"، مؤكداً "مكانة القدس والتضامن مع الشعب الفلسطيني لأنها في وجدان الأمة والإنسانية وعلى الجميع المساعدة في تحريرها".