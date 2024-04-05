نصرالله: العدوان على القنصلية الإيرانية هو مفصل له ما قبله وما بعده وإيران لا تفاوض بالملفات الإقليمية مع الأميركيين

أشار الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله، في كلمته خلال مهرجان "طوفان الأحرار"، لمناسبة يوم القدس العالمي، في مجمع سيّد الشهداء في الضاحية الجنوبية، إلى أنّ "عمليّة "طوفان الأقصى" ما كانت إلّا من أجل القدس والأقصى"، والشّهداء ما زالوا يتقدّمون ويرتقون في ساحات الجهاد المختلفة".

ولفت إلى "أنّنا يجب أن نتوقّف عند شهداء الأيّام الأخيرة في العدوان الإسرائيلي الغاشم على القنصليّة الإيرانيّة في دمشق، الّذي أدّى إلى استشهاد عدد من الأعزّاء، ومن بينهم شهداء قادة كبار لهم قيمة تاريخية في مسيرتنا، وأعني بالتّحديد الشّهيد القائد محمد رضا زاهدي المعروف بـ"الحاج مهدوي"، مؤكّدًا أنّ "الاعتداء على القنصليّة الإيرانيّة حادث مفصلي له ما قبله وما بعده".

وركّز السيّد نصرالله على أنّ "قائد الثّورة الإسلاميّة الإمام علي الخامنئي يؤكّد على الموقف الثّابت من القضية الفلسطينية ومن كيان العدو، وإيران قدّمت في سبيل هذا الموقف التّضحيات الجسام، اقتصاديًّا وسياسيًّا وأمنيًّا. وأحد الأسباب الكبرى في شنّ الحروب على إيران والعداء لها، هو موقفها تجاه إسرائيل والقدس والمقاومة الفلسطينية".

وذكر أنّ "حتّى الآن، ترفض إيران أيّ لقاء أو تفاوض مباشر مع الأميركيّين، في حين تتمنّى أغلب دول العالم التكلّم والتّفاوض مع الأميركيّين. حتّى في الملف النّووي، إيران ترفض حتّى الآن التّفاوض المباشر مع الأميركيّين، وهذا له فلسفته ورؤيته"، مبيّنًا أنّ "الأميركيّين يعبّرون دائمًا عن استعدادهم للتّفاوض المباشر مع الإيرانيّين، لكن الإيرانيّون لا يُخدعون".

كما شدّد على أنّ "إيران لا ولن تفاوض على الملفّات الإقليميّة مع الأميركيّين. وعندما تفاوض، تكون جزءًا من تشكيل عالمي"، متسائلًا: "لو أتت إيران الآن وقالت إنّها مستعدّة للتّفاوض المباشر مع الأميركيّين، هل سيبقى الحصار عليها كما هو الآن؟ أين يصبح دورها؟ في أيّ قاعة سيوضع بقيّة اللّاعبين؟"، معتبرًا أنّ "كلّ من يحلّل ويقول إنّ ما يجري في غزة وفلسطين والعراق واليمن والانتخابات الرئاسية في لبنان، ينتظر المفاوضات الأميركيّة الإيرانيّة، هو كلام غير صحيح".

وأفاد نصرالله بـ"أنّنا نسمع سخافةً بشكل مستمرّ أنّ كلّ ما يجري في المنطقة، مسرحيّة أميركيّة- إيرانيّة أو سيناريو أميركي- إيراني. حتّى قرأت كلامًا أنّ قصف القنصليّة جزء من سيناريو أميركي- إيراني لترتيب وضع المنطقة"، مشيرًا إلى أنّ "هؤلاء لا يمكنهم أن يصدّقوا أيّ شيء عن انتصارات المقاومة في المنطقة، وأيّ مشهد من مشاهد الانتصار يفسّر عند المتخاذلين والأذلّاء على أنّه سيناريوهات متّفق عليها بين إيران وأميركا".