العدل الدولية: كولومبيا طلبت التدخل كطرف بدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بغزة

أعلنت محكمة العدل الدولية، أنّ "كولومبيا طلبت التدخل كطرف في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بغزة".

والأسبوع الماضي، أعلنت سلطات أيرلندا عزمها الانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي أقامتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

وفي كانون الثاني، أمرت محكمة العدل إسرائيل بالامتناع عن أي أعمال قد تندرج تحت طائلة اتفاقية الإبادة الجماعية، وضمان عدم ارتكاب قواتها أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، بعد دعوى رفعتها جنوب أفريقيا.

ويأتي ذلك مع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ182 وسط كارثة إنسانية يعيشها قطاع غزة جرّاء الحرب والحصار الذي تفرضه إسرائيل على المدنيين، والذي يشمل عراقيل لإيصال المساعدات لسكان القطاع.

ورغم قرار مجلس الأمن الأخير الذي يطالب بوقف إطلاق النار، لم تمتثل إسرائيل للقرار، وواصل قصفها اليومي.