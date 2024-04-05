فارس الجميل: ميقاتي تمنى على الرئيس القبرصي طرح الضغط على الإتحاد الأوروبي لترحيل النازحين

اشار المستشار الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي فارس الجميل لـ"الجديد"، الى ان "ميقاتي تمنى على الرئيس القبرصي طرح الضغط على الإتحاد الأوروبي لمساعدتنا في عملية ترحيل النازحين غير الشرعيين من لبنان".

وكان قد اشار النائب سيمون ابي رميا الى ان "رئيس قبرص في لبنان يوم الاثنين المقبل والمسؤولون القبارصة يدقّون ناقوس الخطر، ويحذّرون من تدفّق النازحين عبر لبنان ويناشدون الاتحاد الأوروبي المساعدة".