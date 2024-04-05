افادت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، في بيان، بأن "بتاريخ 4/4/2024، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة صبرا - الحرش، المدعو (ع.ج.) لقيامه بأكثر من 400 عملية سلب وسرقة بالقوة، وترهيبه المواطنين وتعاطيه المخدرات، وكان قد أوقف سابقا بجرم تعاطي المخدرات".
كما أوقفت دورية أخرى في بلدة الناعمة المواطن (م.م.) لمشاركته في إشكالات عدة وإطلاقه النار بتواريخ سابقة آخرها 18/3/2024، مما أدى إلى إصابة شخص، ولتعاطيه المخدرات وحيازته كمية منها، وهو من ذوي السوابق الإجرامية، وتم دهم منزله سابقا في منطقة دوحة الحص وضُبطت داخله أعتدة عسكرية، إضافة إلى 6 رمانات يدوية.
سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: توقيف شخصين في صبرا - الحرش والناعمة بجرائم سرقة ومخدرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.