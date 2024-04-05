اندلع حريق هائل في مخزن بلاستيك قرب المدينة الرياضية في بيروت. وأكد المدير العام للدفاع المدني ريمون خطار، في حديث لقناة الـ"LBCI" أنّه تمت السيطرة على الحريق، وتقوم فرق الدفاع المدني بعملية التبريد.

كانت هذه تفاصيل خبر حريق اندلع في مخزن بلاستيك قرب المدينة الرياضة وخطار أكّد السيطرة عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.