"مياه لبنان الجنوبي" حول ما نُشر عن إنذارات لأهالي الجنوب: مغالطات والإشعار عام ولا يخص منطقة معينة

أشارت "مؤسسة مياه لبنان الجنوبي"، في بيان، إلى أنها تفاجأت بخبر منشور على موقع إحدى القنوات الإعلامية، "يحتوي الكثير من المغالطات والمعلومات غير الصحيحة أو الدقيقة. ويهم المؤسسة ان توضح ان (الإشعار) المشار اليه في خبر الجديد هو (اشعار عام)، تصدر وتنشره كل المؤسسات الرسمية التي لديها اشتراكات وجبايات بداية كل عام، وهو اجراء ملزم بحسب نص القانون، مثلها مثل مؤسسة الكهرباء والمالية والبلديات، ولا يخص منطقة معينة او فئة محددة بل (بلاغ عام) لكل المواطنين المستفيدين".

وأضافت "إن مؤسسة مياه لبنان الجنوبي تحديداً، التي تعتبر عملها وخدماتها من أساسيات ومستلزمات صمود الجنوبيين، وتبذل كل مافي وسعها لتوفير كل الخدمات التي تدعم وتعزز هذا الصمود، تستغرب الاستناد الى (بلاغ عام) أُرسل الى وسائل الاعلام منذ أكثر من شهر، وفي هذا التوقيت بالذات، وفي الوقت الذي يقوم فيه عمالها وموظفوها بعملهم في كل القرى والبلدات الجنوبية وبخاصة الحدودية منها، على رغم كل المخاطر والتهديدات لمواصلة تأمين التغذية بالمياه حتى في اكثر المناطق تعرضا للاعتداءات والعدوان، وتؤكد ان هكذا استغلال لاجراءات روتينية معروفة للقاصي والداني وبخاصة وسائل الإعلام التي نرسل لها بلاغاتنا الرسمية كل عام، فلا تنشرها، على رغم أن القانون يلزمها بذلك".

وأوضحا المؤسسة أن "النص المعتمد في الخبر، لم يرد اطلاقا في أي من بياناتها، وبخاصة عبارات مثل (اصحاب البيوت المهدمة) أو (القرى المهجرة)، وهو من اختراع وفبركة كاتب الخبر ومحرره، وتتحدى الناشر والناقل أن يبرز بياناً او انذاراً يتضمن ما نشره او نقله وروجه".

واذ استذكرت المؤسسة "لجوء وسائل الاعلام الى نشر ادعاءات ومغالطات من دون حتى محاولة التواصل والاستفسار منها"، دعتهم مجدداً إلى "التواصل معها قبل نشر وترويج مثل هذه الاخبار والمعلومات المغلوطة".