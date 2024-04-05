مسؤول إسرائيلي: محللون إسرائيليون خلصوا إلى أن إيران ستهاجم إسرائيل بنفسها لا عبر حزب الله

نقلت صحيفة "يويورك تايمز" الأميركية عن مسؤول إسرائيلي، قوله إن "محللين إسرائيليين خلصوا إلى أن إيران ستهاجم إسرائيل بنفسها لا عبر حزب الله".

وفي وقت سابق، نقلت شبكة "سي بي إس" (CBS) الأميركية عن مسؤولين أميركيين، قولهم إنّ "إسرائيل وأميركا مقتنعتان بأن إيران تستعد للرد على القصف الإسرائيلي لقنصليتها في دمشق"، والذي سقط خلاله 7 عناصر من الحرس الثوري الإيراني.

ونقلت الشبكة عن معلومات استخبارية أميركية، بأنّ "إيران تخطط لشن هجوم انتقامي يشمل طائرات مسيرة من طراز شاهد وصواريخ كروز"، موضحة هذه المعلومات أنّ "توقيت وهدف الرد الإيراني غير معلومين حتى الآن".

وقال مسؤولون أميركيون، إنّ "رد إيران قد يستهدف منشأة دبلوماسية إسرائيلية وقد يحدث من الآن وحتى نهاية رمضان"، موضحين أنّه "من غير المعروف ما إذا كانت طهران سترد من العراق أو سوريا أو الأراضي الإيرانية"، وفق ما نقلت الشبكة.