الوكالة الدولية للطاقة الذرية: ندرس معلومات الجانب الروسي حول الهجمات الأوكرانية على محطة زابوروجيه الذرية

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها "تدرس معلومات الجانب الروسي حول الهجمات الأوكرانية على محطة زابوروجيه الذرية".

واشارت الى اننا "على اطلاع على تلك المعلومات وندرسها. ونحن على اتصال بفريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المكان"، مؤكدة ان "حتى الآن لا توجد لدينا أي معلومات لنقدمها".

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد دعت قيادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى استخدام وجود خبراء الوكالة في محطة زابوروجيه الذرية "لتسجيل كافة الهجمات من الجانب الأوكراني".