حدث في 8 ساعات| الحكومة تحدد رسوم شهرية للمخلفات..والأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر اليوم الجمعة، العديد من الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية أبرزها، تحديد الحكومة خدمة شهري للمخلفات، ووزير الزراعة يبحث مع مدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية تدعيم الأمن الغذائي العربي.

ويستعرض الخليج 365 خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها الساحة خلال الـ8 ساعات الماضية:

وزير الري: تطوير المنظومة المائية أهم أهداف المرحلة الحالية

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية أن أعمال تطوير المنظومة المائية الجارية حاليا تهدف للوصول إلى "الجيل الثاني لمنظومة المياه والري" باعتبارها من أهم أهداف المرحلة الحالية، مع ضرورة الاستفادة من نتائج الأبحاث العلمية الحديثة في جميع قطاعات الوزارة

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"الصحة": افتتاح وحدة غسيل كلوي جديدة بمستشفى عزبة البرج المركزي في دمياط

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تركيب محطتي مياه لخدمة مراكز الغسيل الكلوي بمستشفى بيلا المركزي بمحافظة كفر الشيخ،

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الصحة: فحص 1.2 مليون مواطن لتحسين الصحة العامة للمواطنين في رمضان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الفحص والعلاج لـ مليون و232 ألفا و276 مواطنا، ضمن عدد من المبادرات الرئاسية

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مفتي الجمهورية: الشعور بالسلام النفسي دليل الفوز بليلة القدر

قال الدكتور شوقي علَّام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن الله تعالى منَّ على الأمة المحمدية

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60 جنيها من هذه الشقق.. الحكومة: رسم خدمة شهري للمخلفات

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر منذ قليل، قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بشأن تحديد رسوم شهرية على كل وحدة تجارية ومقرات المهن الحرة بسبب المخلفات

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وزير الزراعة يبحث مع مدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية تدعيم الأمن الغذائي العربي

بحث وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير مع الدكتور إبراهيم الدخيري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية

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خطبة عيد الفطر 2024 - النص الكامل

أعلنت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة عيد الفطر المبارك لعام 2024، والتي تقام بالمساجد التي تؤدي بها صلاة الجمعة وبالساحات المخصصة لذلك.

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منخفض جوي وأمطار على القاهرة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقع خلال الأيام المقبلة خاصة مع حلول عيد الفطر المبارك 2024.

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