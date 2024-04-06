شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى للعمل الأهلى ينظم أنشطة خدمية فى المحافظات بالعشر الأواخر من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الأيام القليلة القادمة، انطلاق العديد من الفاعليات للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومن المنتظر أن يطلق التحالف عددا من الفاعليات للأماكن الأكثر احتياجا منها توزيع عدد 1350 قطعة ملابس على الأطفال بمحافظات مختلفة، ومنها إقامة احتفالية ختام وتكريم الفائزين بمسابقة القرآن الكريم، والاحتفال بيوم اليتيم.

وأقام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في محافظة الفيوم، الجمعة احتفالية بيوم اليتيم بالتعاون مع مؤسسة جمال الجارحي للتنمية، بينما يقيم غدا السبت احتفالية ختام وتكريم الفائزين بمسابقة القرآن الكريم بالتعاون مع مؤسسة جمال الجارحي للتنمية.

ويوزع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في محافظة المنيا، 1350 قطعة ملابس على الأطفال بالمحافظة برعاية، مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك غدا السبت الموافق 6 أبريل.

بدأ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، التوجه إلى العمل في القرى الأكثر احتياجا، ضمن مشروع الدولة المصرية من خلال الاستراتيجية الوطنية، التي وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية المحافظات والقرى الأكثر احتياجًا.

وشهدت الفترة الماضية تجمع قوى المجتمع المدني بمشاركة العديد من المؤسسات الخيرية تحت مظلة التحالف الوطني، للعمل على الارتقاء بحياة المواطنين بالقرى، وتقديم الدعم المعنوي والمادي والتعليمي والحرفي، بالإضافة إلى وجود معارض بجميع قرى الجمهورية.