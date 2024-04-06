مسؤول أميركي: واشنطن بحالة تأهب وتستعد لهجوم إيراني كبير ضد إسرائيل خلال الأسبوع المقبل

نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن مسؤول أميركي رفيع، قوله إن "واشنطن في حالة تأهب قصوى وتستعد لهجوم إيراني كبير خلال الأسبوع المقبل"، ردا على القصف الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق.
وكشف أن "كبار المسؤولين الأميركيين يعتقدون أنه لا مفر من الهجوم الإيراني".
في السياق، أشار مسؤولون أميركيون، وفق ما نقلت شبكة "إن بي سي"، إلى أن "إدارة بايدن قلقة من أن إيران تخطط لضرب أهداف داخل إسرائيل"، موضحين أن "أي رد انتقامي إيراني داخل إسرائيل سيستهدف مواقع عسكرية أو استخباراتية".
وأفاد المسؤولون بأن "إدارة بايدن بدأت بحث خيارات الرد على التحركات الانتقامية المحتملة من قبل إيران".
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