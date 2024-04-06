"نيويورك تايمز" عن مسؤولين إيرانيين: تم اتخاذ قرار بالرد مباشرة على إسرائيل لخلق الردع

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين إيرانيين، قولهم إن طهران وضعت قواتها في حالة تأهب قصوى، وتم اتخاذ قرار بالرد مباشرة على إسرائيل لخلق الردع.
ويأتي ذلك بعد القصف الإسرائيلي الذي استهدف القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.
وفي وقت سابق، نقلت شبكة "سي بي إس" (CBS) الأميركية عن مسؤولين أميركيين، قولهم إنّ "إسرائيل وأميركا مقتنعتان بأن إيران تستعد للرد على القصف الإسرائيلي لقنصليتها في دمشق"، والذي سقط خلاله 7 عناصر من الحرس الثوري الإيراني.
ونقلت الشبكة عن معلومات استخبارية أميركية، بأنّ "إيران تخطط لشن هجوم انتقامي يشمل طائرات مسيرة من طراز شاهد وصواريخ كروز"، موضحة هذه المعلومات أنّ "توقيت وهدف الرد الإيراني غير معلومين حتى الآن".
وقال مسؤولون أميركيون، إنّ "رد إيران قد يستهدف منشأة دبلوماسية إسرائيلية وقد يحدث من الآن وحتى نهاية رمضان"، موضحين أنّه "من غير المعروف ما إذا كانت طهران سترد من العراق أو سوريا أو الأراضي الإيرانية"، وفق ما نقلت الشبكة.
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