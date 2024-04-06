النواب الأمريكى يعتزم التصويت على توبيخ بايدن بسبب دعوته لنتنياهو لوقف إطلاق النار بغزة

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب أ)

من المقرر أن يصوت مجلس النواب الأسبوع المقبل على إجراء ينتقد الرئيس الأمريكى جو بايدن لدعوته إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة، وذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الخميس.

وذكر موقع إكسيوس أن الإجراء المؤلف من ثلاث صفحات يدين "الجهود المبذولة لممارسة ضغط أحادي الجانب على إسرائيل فيما يتعلق بغزة".

ويستشهد ببيان البيت الأبيض بخصوص مكالمة بايدن مع نتنياهو، والذي ذكر أن بايدن " شدد على أن الوقف الفوري لإطلاق النار ضروري لتحقيق الاستقرار وتحسين الوضع الإنساني وحماية المدنيين الأبرياء”.

ويعلن هذا الإجراء أيضا معارضة قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي صدر الشهر الماضي والذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، والذي امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت عليه بدلا من استخدام حق النقض (الفيتو).