"المقاومة الإسلامية في العراق": استهدفنا فجرًا مصافي النفط في حيفا بواسطة الطيران المسيّر

أعلنت "المقاومة الإسلامية في ​العراق​"، أنّ "استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في ​غزة​، وردًّا على المجازر الّتي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيّين الفلسطينيّين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة في العراق يوم الأربعاء الموافق 2024-04-03، هدفًا حيويًّا في أراضينا المحتلّة؛ بواسطة السّلاح المناسب".

وكشفت في بيان ثان، أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة في العراق استهدفوا فجر اليوم السّبت 2024-04-06، بواسطة الطّيران المسيّر، مصافي النفط في ​حيفا​ بأراضينا المحتلّة"، مؤكّدةً "استمرارنا في دكّ معاقل الأعداء، استكمالًا للمرحلة الثّانية لعمليّات مقاومة الاحتلال".