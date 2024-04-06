"النشرة": توتر شديد يخيم على المنطقة الحدودية بالقطاع الشرقي وسط تحليق للطيران الإسرائيلي

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، أنّ "التوتّر الشّديد لا يزال يخيّم على المنطقة الحدوديّة في القطاع الشّرقي من ​جنوب لبنان​، انطلاقًا من محور سهل المجيدية، ​الغجر​ خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا، مرورًا بمنطقة ​العرقوب​ و​مزارع شبعا​ المحتلّة، وصولًا حتّى مرتفعات شبعا ومزارعها".

وأشار إلى أنّ "الأهالي استفاقوا فجر اليوم على تحليق متواصل للمسيّرات الإسرائيليّة نوع "ام كا"، مع استمرار التّراشق المدفعي والصّاروخي بين عناصر "حزب الله" والقوّات الإسرائيليّة، الّتي وسّعت دائرة اعتداءاتها ضدّ المنطقة المحرّرة، مستهدفةً أطراف ​راشيا الفخار​، ​الفريديس​ و​كفرشوبا​ امتدادًا حتّى وادي شبعا. وقد أدّى القصف إلى تضرّر عدد من منازل بلدة شبعا من النّاحية الشّماليّة"، مبيّنًا أنّ "عناصر "حزب الله" استهدفوا موقعَي السماقة ورويسات العلم، وتجمّع زبدين داخل مزارع شبعا".

وأفاد المراسل بأنّ "الطّيران التّجسّسي الإسرائيلي يواصل طلعاته الاستكشافيّة فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا، وصولًا حتّى منحدرات جبل الشيخ الغربيّة المطلّة على منطقة راشيّا الوادي".