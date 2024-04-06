ماكرون يستقبل نظيره الصربي الإثنين لمناقشة الاندماج الأوروبي لصربيا والعلاقات مع كوسوفو

أعلنت ​الرئاسة الفرنسية​ (​الإليزيه​)، أنّ الرّئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ سيستقبل مساء الإثنين المقبل في الإليزيه، نظيره الصّربي ​ألكسندر فوتشيتش​ (Aleksandar Vučić)، لمناقشة الاندماج الأوروبي ل​صربيا​ والعلاقات بين ​بلغراد​ و​كوسوفو​.

وأشارت في بيان، إلى أنّ ماكرون سيعيد في هذه المناسبة "تأكيد دعمه الكامل للاندماج الأوروبي لصربيا، والتزامه به"، وأنّ "تطبيع العلاقات مع كوسوفو هو جزء لا يتجزّأ من مسار الانضمام" إلى ​الاتحاد الأوروبي​، لافتةً إلى أنّ من المتوقّع أن "يتطرّق الرّئيسان إلى تعزيز التّعاون الثّنائي في مجال الدّفاع والطّاقة والابتكار والذّكاء الاصطناعي".

يُذكر أنّ عداوةً تخيّم على العلاقة بين كوسوفو وصربيا، منذ الحرب بين القوّات الصّربيّة والمتمرّدين الألبان في أواخر التّسعينيّات، ما استدعى تدخّل حلف شمال الأطلسي لصدّ بلغراد. وفي 2008، أعلنت كوسوفو استقلالها، الّذي لم تعترف به بلغراد ولا حليفتاها روسيا والصين.