الخارجية الأسترالية: المعلومات الواردة من إسرائيل بشأن مقتل عاملة إغاثة أسترالية غير كافية

اعتبرت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، أن "المعلومات الواردة من إسرائيل بشأن مقتل عاملة إغاثة أسترالية خلال غارة جوية على غزة غير كافية"، مشددةً على أن "أستراليا لم تتلق معلومات كافية لتلبية توقعاتها بشأن مقتل لالزاومي (زومي) فرانكوم".
وقتلت الأسترالية زومي فرانكوم (43 عاما) مع آخرين، أثناء عملهم مع منظمة "المطبخ المركزي العالمي" الخيرية غير الحكومية عند شارع الرشيد جنوب دير البلح وسط قطاع غزة.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن يوم الجمعة نتائح تحقيقاته بشأن الحادث، مؤكدا أن "قواته لم تتعرف إلى هوية سيارات المنظمة كما أن أحد القادة الميدانيين أخطأ بالتقدير واتخاذ القرار باستهداف القافلة".
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