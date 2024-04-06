الأمن الإيراني: اعتقال أعضاء بارزين في "داعش" كانوا يخططون للقيام بعمليات انتحارية في عيد الفطر

أعلن المتحدث باسم قيادة قوى الأمن الداخلي الإيراني العميد سعيد منتظر المهدي، أنه "تم القبض في كرج على عضو بارز في تنظيم "داعش" يدعى محمد ذاكر ملقّب بـ"رامش"، وعضوين آخرين في التنظيم، في ظل عمليات الرصد الاستخباراتية من قبل وحدة استخبارات قيادة شرطة محافظة البرز".

وأوضح أنّ "هؤلاء الأشخاص كانوا يخططون للقيام بعمليات انتحارية في عيد الفطر"، مشيرًا إلى أنّه "تمّ إلقاء القبض أيضًا على 8 من مرافقين الإرهابيين".