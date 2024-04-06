أعلن المتحدث باسم قيادة قوى الأمن الداخلي الإيراني العميد سعيد منتظر المهدي، أنه "تم القبض في كرج على عضو بارز في تنظيم "داعش" يدعى محمد ذاكر ملقّب بـ"رامش"، وعضوين آخرين في التنظيم، في ظل عمليات الرصد الاستخباراتية من قبل وحدة استخبارات قيادة شرطة محافظة البرز".
وأوضح أنّ "هؤلاء الأشخاص كانوا يخططون للقيام بعمليات انتحارية في عيد الفطر"، مشيرًا إلى أنّه "تمّ إلقاء القبض أيضًا على 8 من مرافقين الإرهابيين".
كانت هذه تفاصيل خبر الأمن الإيراني: اعتقال أعضاء بارزين في "داعش" كانوا يخططون للقيام بعمليات انتحارية في عيد الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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