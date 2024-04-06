السفير الروسي بأميركا: إذا كانت واشنطن تحضر بالفعل عرضا لتبادل المعتقلين مع موسكو فسندرسه

أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الأميركية أناتولي أنطونوف، أنه "إذا كانت الإدارة الأميركية تحضر بالفعل عرضا لتبادل المعتقلين مع روسيا، فمن المؤكد ستتم دراسته وسيلقى الرد من الأجهزة المختصة".

ولفت أنطونوف، في حديث للصحفيين بعد زيارته للمعتقل الروسي رومان سيليزنيف في أحد السجون الأميركية، الى أنه "من الصعب بالنسبة لي أن أتحدث باسم الإدارة الأميركية الحالية، إذا كانوا يقومون بإعداد هذه المقترحات، أود أن أقول إنه ستتم دراستها، وستقدم أجهزتنا ذات الصلة إجابة مناسبة"، مضيفاً "من غير المجدي أن نخمن حول ذلك الآن، علينا فقط أن ننتظر".

وكشف أنطونوف أنه "ليس لدى سيليزنيف، المدان في الولايات المتحدة، فرصة لمغادرة السجن مبكرا"، موضحاً أنه "لا توجد مثل هذه الفرص، وهناك فرصة إذا تم تبادله مع أحد الأميركيين، في إطار القناة السرية المناسبة.. لا أعرف أي تفاصيل في هذا المجال".