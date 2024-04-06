أعلنت السّفارة الإيرانية في ​لبنان​، في بيان، "فتح سجل التّعازي بشهداء العدوان الإسرائيلي الآثم والجبان الّذي استهدف مقرّ السّفارة الإيرانيّة في ​دمشق​ (القسم القنصلي)، وذلك يوم الإثنين المقبل، من السّاعة الواحدة ظهرًا لغاية السّاعة الرّابعة بعد الظّهر، في مقرّها الجديد في ​بيروت​".

كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الإيرانية بلبنان: فتح سجل التعازي بضحايا استهداف القنصلية في دمشق الإثنين المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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