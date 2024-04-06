وزير الخارجة الأمريكي ورئيس الدومينيكان يبحثان هاتفيا التنسيق المستمر بشأن هايتي

ياسر رشاد - القاهرة -

بحث وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مع رئيس جمهورية الدومينيكان لويس أبي نادر، التنسيق المستمر بشأن الوضع في هايتي.

وأعرب بلينكن - في مكالمة هاتفية عن شكره للرئيس أبينادر على دعمه لمساعدة العائلات الأمريكية على العودة إلى الولايات المتحدة - وفق بيان ورد على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية اليوم السبت.

وكان خبراء في الأمم المتحدة قالوا إن بعض العصابات في هايتي تمتلك ترسانات أكبر من ترسانات الشرطة، حيث أصبحت الجماعات الإجرامية "أقوى وأكثر ثراء وأكثر استقلالية" من خلال استخدام تهريب الأسلحة لتغذية نموها.

مسؤولة أمريكية بارزة تزور رومانيا وبولندا والسويد لمناقشة تهديدات كوريا الشمالية

تقوم المسؤولة الأمريكية البارزة المعنية بشؤون كوريا الشمالية "جونج باك"، بجولة يوم /الاثنين/ المقبل، تزور خلالها رومانيا وبولندا والسويد.

وتناقش المسؤولة الأمريكية خلال زيارتها التي تستغرق 5 أيام، التهديدات التي تشكلها الأسلحة النووية غير القانونية وبرامج صواريخ كوريا الشمالية الباليستية والأنشطة الإلكترونية الخبيثة وتعميق الشراكة العسكرية والسياسية مع روسيا.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان اليوم السبت أن "جونج باك" ستناقش أيضًا فرص تعزيز الحوار والدبلوماسية مع كوريا الشمالية.

وبحسب البيان، تعد الجولة جزءًا من الجهود الأمريكية المستمرة للتنسيق الوثيق مع الحلفاء والشركاء بشأن التداعيات الأمنية العالمية لتهديد كوريا الشمالية.

الولايات المتحدة تشدد على أهمية استمرار التعاون مع باكستان في مكافحة الإرهاب

شددت الولايات المتحدة على أهمية استمرار التعاون مع باكستان في مكافحة الإرهاب وتوسيع شراكتهما التجارية والاستثمارية وتعزيز الأمن الاقتصادي للمرأة وتمكينها.

جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان، اليوم /السبت/ ، خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الباكستاني إسحاق دار.

وبحسب البيان، أكد بلينكن مجددًا الالتزام بشراكة قوية بين الولايات المتحدة وباكستان تعمل على تعزيز رخاء البلدين.

بيلوسي تطالب بايدن بوقف نقل الأسلحة لإسرائيل

وقعت عضوة مجلس النواب الأمريكي ورئيسته السابقة نانسي بيلوسي على رسالة موجهة من عشرات الديمقراطيين في الكونجرس إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن، يطالبون فيها بوقف عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل.

ودعا النواب الديمقراطيون، في رسالتهم حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت، إدارة بايدن إلى إجراء تحقيق خاص بها في غارة جوية إسرائيلية أدت إلى مقتل سبعة موظفين من مؤسسة ورلد سنترال كيتشن الخيرية.