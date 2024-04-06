"القسام": قتلنا 6 جنود صهاينة وأوقعنا آخرين بين قتيل وجريح واستهدفنا 3 دبابات ميركافا في خان يونس

أعلنت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس"، في بلاغ، أنّ "مجاهدي القسام تمكنوا من استهداف 3 دبابات صهيونية من نوع ميركافا بقذائف "الياسين 105"، وفور تقدم قوات الإنقاذ للمكان ووصولهم لوسط حقل ألغام أعد مسبقًا تم استهدافهم بتفجير 3 عبوات مضادة للأفراد".
وكشفت أنّ "مجاهدينا أكّدوا مقتل 6 جنود صهاينة وتحوّلهم لأشلاء وإيقاع عدد آخر بين قتيل وجريح، ولا يزال الحدث جاريًا حتى اللحظة في منطقة الزنة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".
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