"القسام": قتلنا 6 جنود صهاينة وأوقعنا آخرين بين قتيل وجريح واستهدفنا 3 دبابات ميركافا في خان يونس

أعلنت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس"، في بلاغ، أنّ "مجاهدي القسام تمكنوا من استهداف 3 دبابات صهيونية من نوع ميركافا بقذائف "الياسين 105"، وفور تقدم قوات الإنقاذ للمكان ووصولهم لوسط حقل ألغام أعد مسبقًا تم استهدافهم بتفجير 3 عبوات مضادة للأفراد".

وكشفت أنّ "مجاهدينا أكّدوا مقتل 6 جنود صهاينة وتحوّلهم لأشلاء وإيقاع عدد آخر بين قتيل وجريح، ولا يزال الحدث جاريًا حتى اللحظة في منطقة الزنة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".