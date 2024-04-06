حرس الثورة الإيراني: سننفذ المطلب الشعبي بمعاقبة العدو عقاباً يجعله يندم وأعوانه على جريمته في دمشق

ثّمن حرس الثورة الإيراني، في رسالة، "حضور الشعب الايراني الملحمي والكاسر للأعداء في مسيرة يوم القدس العالمي ومراسم تشييع ودفن شهداء جريمة الكيان الصهيوني في دمشق"، مؤكدا أننا "سننفذ المطلب الشعبي بمعاقبة العدو عقاباً يجعله يندم وأعوانه على جريمته في دمشق".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري، خلال مراسم تشييع العميد محمد رضا زاهدي، أنه "فلتعلم إسرائيل أن عمرها قد انتهى وأنّ زوالها واضمحلالها بات قريباً"، مشددا على أن "الهجوم على قنصليتنا في دمشق خطوة مجنونة، والولايات المتحدة الأميركية شريكة في هذه الجريمة".

كذلك أكد باقري، أن "العدو سيندم على فعلته وطريقة الانتقام نحن من يحددها".

وكان قد اكد المرشد الإيراني علي الخامنئي، أن "يوم القدس العالمي في هذا العام سيتحول الى طوفان دولي ضد الكيان الصهيوني الغاصب"، لافتاً الى أن "إسرائيل على حافة الهاوية والانهيار وستتلقى صفعة هجومها على القنصلية الإيرانية في دمشق".