"حزب الله": استهدفنا مربض الزاعورة ‏براجمة صواريخ كاتيوشا وموقع ‏رويسات العلم بصاروخ بركان

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى والبلدات الجنوبية وتحديدا في بلدة أرنون، استهدف ‌‏‌‏‌‌‌‌‌‏مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 4:15 من بعد ظهر يوم السبت 06-04-‌‏2024 مربض الزاعورة ‏براجمة صواريخ كاتيوشا".

هذا، وأعلن الحزب أيضًا أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‏‌‏‌‌‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 4:30 من بعد ظهر يوم السبت 06-04-‌‏2024 موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بصاروخ بركان وأصابوه إصابة مباشرة".