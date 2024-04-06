"حزب الله": استهدفنا مربض الزاعورة ‏براجمة صواريخ كاتيوشا وموقع ‏رويسات العلم بصاروخ بركان

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، وردا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى والبلدات الجنوبية وتحديدا في بلدة أرنون، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 4:15 من بعد ظهر يوم السبت 06-04-2024 مربض الزاعورة براجمة صواريخ كاتيوشا".
هذا، وأعلن الحزب أيضًا أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 4:30 من بعد ظهر يوم السبت 06-04-2024 موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بصاروخ بركان وأصابوه إصابة مباشرة".
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