الجيش: توقيف 17 مواطنًا في مناطق مختلفة ضمن إطار الملاحقات والتدابير الأمنية

أعلنت قيادة الجيش، في بيان، عن توقيف 17 مواطنًا في مناطق مختلفة ضمن إطار الملاحقات والتدابير الأمنية.
وأوضحت أنّه "ضمن إطار الملاحقات والتدابير الأمنية التي تقوم بها الوحدات العسكرية ومديرية المخابرات في مختلف المناطق، عملت دورية من المديرية بتاريخ 5 / 4 / 2024 في منطقة وسط بيروت على فض إشكال تخلله إطلاق نار من مسدس حربي، وأوقفت 3 مواطنين لتورطهم في الإشكال وحيازتهم أدوات حادة".
ولفتت إلى أنّه "أوقفت وحدتان من الجيش 14 مواطنًا في منطقة البقاع"، حيث جرى "توقيف 11 مواطنًا في منطقة الجرميشة - سهل الفرزل، كونهم مطلوبين لحيازتهم أسلحة حربية وإطلاقهم النار، وضُبطت في حوزتهم أسلحة حربية وكمية من الذخائر بالإضافة إلى أعتدة عسكرية، وتوقيف 3 مواطنين في بلدة قب الياس - البقاع إثر إشكال تخلله إطلاق نار أدى إلى وقوع إصابات، وضُبط في حوزتهم مسدس حربي".
هذا، وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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