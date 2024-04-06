ممثلو الحراك المعارض لنتنياهو يطالبون بإعلان الإضراب العام في إسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أفادت تقارير إعلامية، اليوم السبت، بأن ممثلي الحراك المعارض لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يطالبون رئيس اتحاد نقابة العمال بإعلان الإضراب العام، وفق ما نقلته "الجزيرة" عن مراسلتها.

وأكدت أن المتظاهرين ضد نتنياهو يطالبون حزب معسكر الدولة بزعامة الوزير في مجلس الحرب بيني جانتس بالانسحاب من حكومة الطوارئ.

من جانبها، قالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إن متظاهرين تجمعوا بشكل غير قانوني على طريق "بيجن" وبدؤوا في خرق النظام، مضيفة "ندعوهم للتصرف بمسؤولية".

وأكدت شرطة الاحتلال، أنها ستتعامل دون تسامح مع الذين يخالفون النظام ويتصرفون بعنف تجاه رجال الأمن.

وشددت على أنها لن تسمح بحدوث اضطرابات من أي نوع أو الإضرار بحرية الحركة وتعريض السلامة العامة للخطر.

وكان عدد من المتظاهرين خرجوا اليوم للمطالبة بإقالة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعقد صفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس.

فيما دعت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة إلى الخروج في مظاهرات غدا الأحد للمطالبة بإبرام صفقة لإعادة أبنائهم.