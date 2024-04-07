سلطات أستراليا ستعيّن مستشارا خاصا في التحقيق بمقتل العاملين الإنسانيين في غزة

أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، ان استراليا ستعين مستشاراً خاصاً مكلفاً للعمل مع إسرائيل بهدف ضمان "الشفافية" في التحقيق بشأن مقتل سبعة من العاملين الإنسانيين، بينهم أسترالية، بضربة جوية من مسيّرة إسرائيلية في قطاع غزة.

واكدت وونغ إن المعلومات التي وفّرتها إسرائيل بشأن مقتل العاملة الأسترالية غير كافية، وأن كانبيرا ترغب في تعيين شخص "مؤهل" للإشراف على التحقيقات.

وأوضحت "ستقوم الحكومة بتسمية مستشار خاص طلبنا من الاسرائيليين العمل معه، لكي نكون على بينة من صوابية" التحقيق في قصف موكب منظمة "وورلد سنترال كيتشن" المطبخ المركزي العالمي، ومقرها الولايات المتحدة.

وقتل سبعة من العاملين الانسانيين مع المنظمة، هم ستة أجانب وفلسطيني، جراء قصف نفذته مسيّرة إسرائيلية الإثنين، وطال السيارات الثلاث التي ضمّها موكبهم في القطاع المحاصر.