الارصاد الجوية: منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة يؤثر على لبنان اعتباراً من ليل اليوم

توقعت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية، ان "منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً متمركز حالياً وسط تركيا والذي يقترب تدريجياً ويؤثر على لبنان اعتباراً من ليل اليوم الأحد، ويشتدّ تأثيره اعتباراً من ظهر يوم غد الاثنين، حيث تتساقط أمطار غزيرة أحياناً مع حدوث عواصف رعدية وتساقط لحبات البرد ورياح ناشطة، مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية وتساقط للثلوج على المرتفعات، ويستمر تأثيره حتى مساء يوم الأربعاء حيث يتجه شرقاً وينحسر تدريجياً".

واشارت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان، اليوم، "غائم جزئياً إلى غائم أحياناً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض على الجبال وفي الداخل. تتساقط أمطار متفرقة خاصة في المناطق الشمالية فترة بعد الظهر، كما يتكون الضباب على المرتفعات. وغدا الاثنين غائم جزئياً إلى غائم دون تعديل في درجات الحرارة ، وتتساقط أمطارمتفرقة ومتقطعة خلال النهار، ومن المتوقع أن تشتدّ غزارتها أحياناً اعتباراً من الظهر، وتكون مصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة مع احتمال تساقط حبات البرد. كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ٢٢٠٠ متر وما فوق، ويتكوّن الضباب على المرتفعات".

وذكرت ان "طقس الثلاثاء غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة. يتكوّن الضباب على المرتفعات، وتتساقط أمطارمتفرقة تكون غزيرة أحياناً خاصة من بعد الظهر، وتكون مصحوبة أحياناً ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ٢٠٠٠ متر وما فوق. والاربعاء غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات. تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة خلال الفترة الصباحية، خاصة جنوب البلاد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ٢٠٠٠ متر وما فوق. تتراجع حدّة الأمطار تدريجياً اعتباراً من بعد الظهر مع حدوث انفراجات واسعة خلال الليل".