افتتاحية هآرتس: يجب إنهاء الحرب وعلى نتانياهو الانصراف فهذه أصبحت قضية حياة أو موت

اشارت صحيفة "هآرتس" في افتتاحيتها الى انه "يجب إنهاء الحرب وعلى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الانصراف فهذه أصبحت قضية حياة أو موت". وفي وقت سابق،نقلت شبكة CNN عن مصدر مطلع، تأكيده ان الرئيس الاميركي جو بايدن هدد نتانياهو في مكالمتهما الأخيرة بعواقب وخيمة إذا لم تغير إسرائيل طريقة حربها في غزة"، لافتا الى ان "بايدن حذر نتنياهو من إعادة النظر بطريقة الدعم الأمريكي إن لم تتحسن ظروف المدنيين بغزة بسرعة".

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