وقوع جريحين بعملية إطلاق النار على باص في "معاليه شومرون" بالضفة الغربية وانسحاب المنفذ

افادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن "وقوع جريحين في عملية إطلاق النار على باص في "معاليه شومرون" في الضفة الغربية"، مشيرا الى ان "منفذ عملية إطلاق النار على الباص في "معاليه شومرون" انسحب من المنطقة بسلام". واكد الإسعاف الإسرائيلي "إصابة إسرائيليين في إطلاق نار استهدف حافلة شرق مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية".

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