منظمة الصحة العالمية : مستشفى الشفاء تحول إلى هيكلاً فارغًا بعد الحصار الإسرائيلي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قالت منظمة الصحة العالمية إن مستشفى الشفاء في مدينة غزة، أصبح مجرد هيكل فارغ بعد الحصار الإسرائيلي الأخير، حيث دُمرت معظم مبانيه أو لحقت بها أضرار بالغة، وأصبحت غالبية المعدات غير صالحة للاستخدام أو تحولت إلى رماد.

ووفقًا لتقييم منظمة الصحة العالمية أمس التي وصفت بأنها بالغة التعقيد، فإن المستشفى أصبح معطلاً تمامًا عن العمل، مما يُقلص فرص الحصول على الرعاية الطبية المنقذة للحياة في غزة. وتشير التقارير إلى أن استعادة القدرة التشغيلية للمستشفى على المدى القصير يبدو غير معقول ، مما سيتطلب جهودًا كبيرة لتقييم وإزالة الذخائر غير المنفجرة لضمان سلامة الشركاء وقدرتهم على الوصول إلى المستشفى بالمعدات والإمدادات.

وأفادت المنظمة بأن أقسام الطوارئ والجراحة والولادة تعرضت لأضرار جسيمة بسبب المتفجرات والحرائق، حيث أُحرق ما لا يقل عن 115 سريرًا في قسم الطوارئ، ودُمرت 14 حضانة في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة، وتم تدمير مصنع الأكسجين بالمستشفى، مما يجعل مستشفى كمال عدوان المصدر الوحيد لإنتاج الأكسجين الطبي بشمال قطاع غزة.

وطالبت المنظمة بإجراء تقييم إضافي شامل لعمل المعدات الحيوية، مشيرة إلى أن هذا الوضع أدى إلى ترك شمال غزة بدون قدرات المسح المقطعي وبقدرة مختبرية مُقلصة، مما يحد بشكل كبير من كفاءة التشخيص.

وأوضح تقرير منظمة الصحة العالمية أن المرضى كانوا محتجزين في ظروف مزرية أثناء الحصار، حيث عانوا من نقص حاد في الغذاء والماء والرعاية الصحية والنظافة ، مما أدى إلى وفاة ما لا يقل عن 20 مريضًا بسبب عدم توفر الرعاية ومحدودية الحركة المسموح بها للعاملين في المجال الصحي.

وفي ظل هذه الظروف، دعت منظمة الصحة العالمية إلى وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى قطاع غزة ، وإلى وقف إطلاق النار، وحثت على فتح مزيد من المعابر البرية للسماح بالوصول إلى غزة وجميع أنحائها بشكل أكثر أمانًا .