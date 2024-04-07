مقتل سبعة أطفال وإصابة شخصين آخرين في انفجار عبوة ناسفة في ريف درعا

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، عن "مقتل سبعة أطفال وإصابة شخصين آخرين، أحدهما امرأة في انفجار عبوة ناسفة في ريف درعا حيث تطغى فوضى أمنية منذ استعادة القوات الحكومية السيطرة في 2018".
واشارت "سانا" نقلاً عن مصدر في قيادة شرطة درعا، الى "استشهاد سبعة أطفال وإصابة شخصين آخرين، أحدهما امرأة بانفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيون، في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي".
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