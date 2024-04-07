إذاعة الجيش الإسرائيلي: انسحاب جميع الوحدات التابعة للفرقة 98 بألويتها الثلاثة من منطقة خان يونس

افادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بـ"انسحاب جميع الوحدات التابعة للفرقة 98 بألويتها الثلاثة من منطقة خان يونس"، مشيرة الى انه "لم يتبق في غزة سوى لواء ناحال العامل في ممر نتساريم الفاصل بين شمال القطاع وجنوبه".

كما اشارت وسائل إعلام إسرائيلية، الى "انسحاب الفرقة 98 من خان يونس يأتي في إطار الاستعدادات لعملية في رفح".