افادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بـ"انسحاب جميع الوحدات التابعة للفرقة 98 بألويتها الثلاثة من منطقة خان يونس"، مشيرة الى انه "لم يتبق في غزة سوى لواء ناحال العامل في ممر نتساريم الفاصل بين شمال القطاع وجنوبه".
كما اشارت وسائل إعلام إسرائيلية، الى "انسحاب الفرقة 98 من خان يونس يأتي في إطار الاستعدادات لعملية في رفح".
كانت هذه تفاصيل خبر إذاعة الجيش الإسرائيلي: انسحاب جميع الوحدات التابعة للفرقة 98 بألويتها الثلاثة من منطقة خان يونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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