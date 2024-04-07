سقوط صاروخ قرب سفينة قبالة سواحل اليمن

سقط صاروخ على مقربة من سفينة جنوب غرب مدينة عدن اليمن في ثاني حادثٍ من نوعه خلال أقل من 24 ساعة.
وفي حين لم تعلن أي جهة مسؤوليتها، يأتي الحادث في ظل عمليات يشنّها الحوثيون وتستهدف حركة الملاحة قبالة سواحل اليمن، على خلفية الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.
وذكرت هيئة العمليات التجارية البحرية البريطانية (يو كاي إم تي أو) أن "صاروخا ارتطم بالمياه على مقربة من السفينة"، مشيرة الى أنه لم يتمّ الإبلاغ عن تعرض السفينة لأي أضرار، وأن أفراد الطاقم أكدوا أنهم بخير.
بدورها، اشارت شركة الأمن البحري "أمبري"، الى إن "مقذوفا ارتطم بالمياه قرب سفينة"، داعية القطع البحرية في المنطقة الى توخي الحيطة والحذر.
وأتى الحادث الجديد بعد ساعات من إعلان "يو كاي إم تي أو" السبت، أن صاروخا سقط غير بعيد عن سفينة جنوب غرب مدينة الحديدة الساحلية اليمنية، مشيرة إلى أن السفينة وطاقمها بخير.
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