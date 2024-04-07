اعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو على منطقة البقاع قام ‏‏‌‏‌‌‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (11:10) من نهار يوم الأحد 07-04-‌‏2024 باستهداف مقر قيادة الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع والقاعدة الصاروخية والمدفعية في يوآف بعشرات صواريخ الكاتيوشا".

كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله: استهدفنا مقر قيادة الدفاع الجوي والقاعدة الصاروخية والمدفعية في يوآف ردا على استهداف البقاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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