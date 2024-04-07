ورش أبو زعبل.. وزير النقل يتفقد موقع إنشاء ورشة عملاقة لصيانة عربات القطارات الروسية/ المجرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية، ورش أبو زعبل الإنتاجية المتخصصة في عمرة عربات البضائع بأنواعها وعربات الركاب الدرجة الثالثة العادية وتصنيع قطع الغيار الخاصة بالوحدات المتحركة.

بدأت الجولة بمتابعة الوزير أعمال العمرات المتوسطة والعمومية لعربات الدرجة الثالثة للركاب ومختلف أنواع عربات البضائع من صهريجات وعربات غلال وعربات سطح.

وتفقد الوزير ورشَ تصنيع قطع الغيار اللازمة لعربات الركاب والجرارات وعربات البضائع وأقسام العمرات المختلفة، والتي يحتاج إليها مختلف جهات وورش الهيئة، وأقسام العجل والمسابك التي تقوم بتصنيع لقم الفرامل.

واطلع الوزير على خطة تطوير الورشة حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى منها وجار تنفيذ باقي المراحل وكذلك الخطة الحالية لتحديث ورفع كفاءة ماكينات ومعدات الورشة والمعدات والأجهزة الحديثة التي تم تدعيمها بها، بالإضافة إلى الاطلاع على المسطحات الخالية بالورشة ومخطط استغلالها.

وشدد الوزير على العاملين بالورشة ببذل مزيد من الجهد في توفير قطع الغيار اللازمة لأعمال الصيانة للعمل على زيادة إنتاجية عربات الركاب والاستمرار في تحسين مستوى الخدمة في الفترة القادمة، وحيث يأتي تطوير هذه الورشة في إطار الخطة الشاملة لتطوير 33 ورشة قائمة -إنشاء 5 ورش جديدة، لافتًا إلى أن تطوير الورش القائمة يشمل تطوير البنية التحتية والمعدات وبناء هناجر جديدة للتوسعة وفتح ورش جديدة وتدريب العاملين بها على أحدث نظم وتكنولوجيا صيانة وعمل العمرات لأسطول الوحدات المتحركة.

وأكد وزير النقل، خلال لقائه العاملين بالورشة، أنه منذ أن تشرف بتولي حقيبة وزارة النقل تعهد أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري، أن تكون هيئة السكك الحديدية في طليعة الهيئات بالدولة، وأن ذلك سيتم بسواعد أبنائها، وفي هذا الإطار تم وضع خطة شاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية اعتمدت على 5 محاور؛ هي (تطوير الوحدات المتحركة من جرارات وعربات- تطوير السكة والبنية الأساسية- تطوير نظم الإشارات- تطوير الورش- إعادة تأهيل العنصر البشري الحالي وانتقاء العناصر الجديدة وفقًا لأعلى معايير الاختيار)، كما تم وضع خطة عاجلة لتطوير كل الورش على مستوى الجمهورية وتدعيمها بأحدث المعدات والأجهزة، لافتًا إلى أنه في إطار الاهتمام الكبير بالعنصر البشري باعتباره أحد أهم عناصر نجاح المنظومة فتم وضع معايير ومنهجية جديدة لانتقاء العنصر البشري المقرر انضمامه للعاملين بقطاع السكك الحديدية من خلال الاختبار والتأهيل والتدريب وفقا لأعلى المعايير سواء من خلال الكلية الحربية أو الكلية العسكرية التكنولوجية، وذلك بالتوازي مع تنفيذ خطة شاملة لإعادة تأهيل وتدريب وتثقيف العنصر البشري الحالي، مؤكدًا ضرورة الاهتمام باستمرار خلق بيئة عمل مناسبة لكل العاملين وتحسين الخدمات الاجتماعية لهم وتطوير منظومة الرعاية الصحية، لتقديم أعلى مستويات الخدمة الصحية لكل العاملين مع ضرورة الاستفادة من العاملين الأكفاء والخبرات الكبيرة في نقل تلك الخبرات إلى العاملين الجدد مع ضرورة قيام كل العاملين بتأدية مهامهم، وفقًا لكارت الوصف الوظيفي لكل موظف وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، بالإضافة إلى تأكيد عدم خروج أية عربة ركاب أو بضائع من الورشة إلا بعد التأكد من حالتها الفنية لزيادة معدلات السلامة والأمان وتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب والمحافظة على مواعيد القطارات والمحافظة على أملاك السكك الحديدية والاستغلال الأمثل لكل المساحات بالورشة.

وتفقد الوزير خلال جولته عدد 5 عربات درجة ثانية مكيفة بعد تركيب نموذج الكراسي المصنع بواسطة إحدى الشركات المصرية.

وتفقد الفريق مهندس كامل الوزير موقع إنشاء ورشة جديدة بورش أبو زعبل بالتعاون مع شركة سوتيك لتنفيذ أعمال الصيانة بها وتوفير قطع الغيار لكل عربة وتقديم الدعم الفني لها من خلال وجود دائم لعدد من الخبراء من شركة سوتيك بالإضافة إلى التدريب على العمرة الجسيمة التي تتم بعد تشغيل العربة بـ18 عاماً بهدف نقل الخبرة للعمالة المصرية بما يمكنهم من تنفيذ جميع أنواع العمرات والصيانات المطلوبة وكذلك تصنيع بعض قطع الغيار محلياً؛ بهدف توطين صناعة قطع الغيار.

وأكد الوزير أهمية هذه الورشة في إجراء الصيانة اللازمة لصفقة 1350 عربة سكة حديد والتي تعتبر الصفقة الأضخم في تاريخ هيئة السكك الحديدية، لافتًا إلى أن إجراء أعمال الصيانة مع الشركة سيسهم في استمرار تقديم أعلى مستويات الخدمة للركاب، وأن ذلك يأتي في إطار خطة الوزارة لتطوير الورش الإنتاجية المختلفة، بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع الوحدات المتحركة من خلال عقود الصيانة والدعم الفني بهدف نقل الخبرة للعناصر البشرية بما يمكنها من تنفيذ كافة أعمال الصيانة والعمرة للوحدات المتحركة الجديدة ذات التكنولوجيا الحديثة والمتطورة فعلي سبيل المثال فيتم التعاون مع شركة "وابتك" الأمريكية في ورش التبين، وجار إنشاء ورشة جديدة بمنطقة مهمشة لصيانة وعمرة جميع الجرارات الموردة من الشركة، كما تم التعاون مع شركة تالجو بإنشاء ورشة مخصصة لصيانة قطارات تالجو بورش الفرز، وكذلك جار التعاون مع شركة سوتيك لعمل الصيانة الدورية للعربات الروسية/ المجرية، بورشة أبو غاطس.

وأضاف الوزير أن التعاون مع شركة سوتيك يأتي استكمالًا لخطة التعاون المشترك؛ حيث تم التنسيق على التعاون في توطين صناعة عربات السكك الحديدية في مصنع نيرك، وكذلك في إنتاج قطع الغيار محليًّا حيث سيكون هذا التعاون نقطة انطلاق قوية ومهمة لتلبية احتياجات السوق المحلية ثم الانطلاق للتصدير إلى الدول الأخرى؛ خصوصًا أن مصر هي القلب النابض لإفريقيا والشرق الأوسط والدول العربية، وأنه مع توطين الصناعة في مصر ستكون هناك قاعدة صناعية خاصة بعربات السكك الحديدية للانطلاق لهذه الدول؛ خصوصًا مع توافر العمالة المصرية الماهرة وتوافر المواد الخام والمناخ الاستثماري الواعد في مصر، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوطين صناعة النقل في مصر، ومنها صناعة الوحدات المتحركة وفق أحدث الأساليب بما يتوافق مع المعايير العالمية من خلال التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كل المشروعات؛ ومنها مشروعات النقل، حيث يجسد هذا التعاون بين القطاع العام ممثلاً في هيئة السكك الحديدية، والقطاع الخاص الدولي ممثلاً في شركة سوتيك.