القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ التابعة للحوثيين اعلنت تنفيذ خمسَ عمليات عسكرية خلالَ الـ 72 ساعةً الماضية

اعلنت القواتِ المسلحةِ اليمنية التابعة لانصارالله في بيان، بانه انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ورداً على العدوانِ الأميركيِّ البريطانيِّ على بلدِنا، نفذتِ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ خمسَ عملياتٍ عسكريةٍ خلالَ الـ 72 ساعةً الماضيةِ، حيث نفذتِ القواتُ البحريةُ عمليةَ استهدافٍ لسفينةِ (HOPE ISLAND) البريطانيةِ في البحرِ الأحمرِ وذلكَ بعددٍ منَ الصواريخِ البحريةِ المناسبة وكانت الإصابة مباشرة.

ولفتت الى انه نفذتْ عمليةَ استهدافٍ لسفينتينِ إسرائيليتينِ كانتا متجهتينِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ الأولى (MSC GRACE F) في المحيط الهندي، والأخرى (MSC GINA) في البحرِ العربيِّ، تمتْ عمليةُ الاستهدافِ بعددٍ منَ الصواريخِ الباليستيةِ والمجنحة وقد حققتِ العمليةُ أهدافَها بنجاحِ. كما نفذَ سلاحُ الجوِّ المسيرُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليتينِ عسكريتينِ استهدفتْ عدداً منَ الفرقاطاتِ الحربيةِ الأميركيةِ في البحرِ الأحمرِ وذلكَ بعددٍ من الطائراتِ المسيرةِ وقدْ حققتِ العملياتُ أهدافَها بنجاح.

واشار البيان الى إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ مستمرةٌ في تنفيذِ قرارِ منعِ الملاحةِ الإسرائيليةِ أوِ المرتبطةِ بالعدوِّ الإسرائيليِّ أوِ المتجهةِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي حتى إيقافِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.