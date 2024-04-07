شكرا لقرائتكم خبر عن عضو حقوق إنسان النواب: كلمة الرئيس بحفل الإفطار يبث رسائل طمأنينة للمصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمنت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بحفل إفطار الأسرة المصرية اليوم، مؤكدة أن هذا ما اعتدنا عليه من الرئيس حيث يبث رسائل طمأنينة للشعب المصري وسط الكثير من التحديات.

وأضافت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب فى تصريح لـ ”الخليج 365”، أن كلمة الرئيس توضح الخطوات المقبلة خلال الفترة الرئاسية الجديدة، وحرصه على المواطن البسيط، بالإضافة إلى مدى اهتمامه بالتواصل بين جميع الفئات وهو ما اتضح فى حديثه عن استمرار الحوار الوطني.

كما ثمنت حرصه على الصراحة والشفافية فى كلمته للشعب، ومراهنته على وعى المواطن المصرى ومن يراهن على وعي المواطن يكسب الرهان بالتأكيد.