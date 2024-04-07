الجيش الإسرائيلي: انهينا الاستعداد للانتقال من الدفاع إلى الهجوم في الجبهة الشمالية مع لبنان

اعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي بان الجيش انهى الاستعداد للانتقال من الدفاع إلى الهجوم، وذلك لاستكمال مرحلة أخرى في رفع أهلية مستودعات الطوارئ التابعة لقيادة المنطقة الشمالية لغرض التجنيد واسع النطاق لجنود الاحتياط، واشار الى انه خلال الأيام الأخيرة تم استكمال مرحلة أخرى من استعدادات قيادة المنطقة الشمالية للحرب والتي تمحورت حول رفع أهلية مستودعات الطوارئ العملياتية لغرض التجنيد واسع النطاق لقوات الجيش الاسرائيلي عند اللزوم.

واعلن الجيش الاسرائيلي بانه تتم صيانة المعدات والوسائل في المستودعات من قبل أفراد الاتصالات والحوسبة وأفراد اللوجستيات والطب التابعون لهيئة التكنولوجيات واللوجستيات، حيث يسمح هؤلاء بالتجنيد الفوري لقوات الاحتياط عند الطوارئ ووصولها إلى خط الجبهة خلال فترة وجيزة مع كافة المعدات اللازمة للقتال.

وذكر بان قادة الوحدات النظامية ووحدات الاحتياط جاهزون لاستدعاء وتزويد جميع المقاتلين المطلوبين بالمعدات خلال ساعات معدودة فقط، ثم نقلهم إلى خط الجبهة لأداء المهام الدفاعية والهجومية، واوضح بانه على مدار الأشهر الأخيرة أجريت عملية تعلم معمقة بناءً على العِبر المستخلصة من القتال في المنطقة الجنوبية وذلك كجزء من تحسين الجاهزية ليوم الأمر.