علمت "الوطن" السورية من مصادر متابعة أن وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان سيحط في دمشق غداً في زيارة رسمية يلتقي خلالها كبار مسؤوليها.
وبحسب معلومات "الوطن" سيشكل تداعيات الاعتداء الاسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق محوراً أساسياً في المباحثات التي سيجريها عبد اللهيان مع المسؤولين السوريين، إضافة للعلاقات الثنائية والأوضاع في غزة.
وكان الوزير الإيراني وصل اليوم إلى العاصمة العمانية مسقط في مستهل جولة إقليمية لبحث قضايا المنطقة بحسب بيان للخارجية الإيرانية.
كانت هذه تفاصيل خبر الوطن السورية: عبداللهيان سيصل غدا الى دمشق لبحث تداعيات الاعتداء الاسرائيلي على القنصلية الإيرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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