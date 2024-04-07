تنسيق بين وزيري البيئة والداخلية ومدعي عام الشمال لردع ظاهرة الحرق في بور الخردة بطرابلس

تواصل وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ناصر ياسين مع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي وبلدية طرابلس والمدعي العام البيئي في الشمال القاضي غسان باسيل، وذلك لمتابعة موضوع الحرق في بور الخردة، ضمن نطاق مدينة طرابلس ومحيطها، والذي يشكل خطراً على الصعيدين الصحي والبيئي، لردع هذه الظاهرة المضرة والمخالفة والتي يعاقب عليها القانون.

وأوعز الوزير ياسين لتأمين مساعدة مالية لاصلاح آليات البلدية ومدها بالمحروقات لتقوم بمعالجة الحريق، وذلك من الصندوق المخصص لاطفاء حرائق الغابات، والذي أسسته وزارة البيئة، بالتعاون مع مفتي طرابلس والشمال ومفتي عكار.

وكانت وزارة البيئة قد طلبت من محافظ الشمال إقفال كافة بور الخردة، غير المرخصة، وتلك التي تقوم بعملية الحرق وضبط المخالفين واحالتهم الى القضاء المختص، وذلك وفق القوانين المرعية الاجراء.