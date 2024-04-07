مؤسس "وورلد سنترال كيتشن": لتحقيق مستقل في الضربة الإسرائيلية التي أسفرت عن قتل سبعة عمّال في منظّمته في غزة

دعا مؤسس "وورلد سنترال كيتشن" خوسيه أندريس إلى تحقيق مستقل في الضربة الإسرائيلية التي أسفرت عن قتل سبعة عمّال في منظّمته في غزة، وحذّر من أن النزاع تحوّل إلى "حرب ضد الإنسانية في ذاتها".

وفي معرض حديثه عن تجربته في أوكرانيا في خضم الحرب حيث دمّرت "بلدات بأكملها"، شبّه رئيس المنظمة الإغاثية ومقرّها في الولايات المتحدة، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي مقابلة أجرتها معه شبكة "إيه بي سي"، قال أندريس وقد بدا عليه التأثر "يجب أن يُجرى هذا التحقيق وتحقيقات كثيرة أخرى على النحو الصحيح، وبشكل مستقل". وأضاف "لا تبدو هذه حربا ضد الإرهاب. لم يعد هذا الأمر يبدو حربا تتعلق بالدفاع عن إسرائيل"، وتابع "إنها تبدو حقا في هذه المرحلة حربا ضد الإنسانية في ذاتها".

ووصف أندريس إتاحة مسارات جديدة لإدخال المساعدات إلى غزة بأنها "خطوة أولى" وقال إنه يدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكنّه تساءل عن السبب الذي يدفع الولايات المتحدة الى تسليح بلد "يقتل مواطنين أميركيين هم نشطاء إنسانيون".

وقُتل في الضربة ثلاثة بريطانيين وكندي-أميركي وبولندي وأسترالية وفلسطيني بعدما استُهدف موكبهم الذي كان قد أُبلغ الجيش الإسرائيلي بمساره، بثلاث غارات.