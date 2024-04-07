السلطات الروسية تعلن تعرض منشأة زابوريجيا النووية لضربة بمسيرة أوكرانية

أعلنت السلطات في روسيا تعرض منشأة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها موسكو لهجوم أوكراني بطائرة مسيّرة، فيما دعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضبط النفس.

واوضحت الإدارة الروسية للمنشأة في بيان، إن "القوات المسلحة الأوكرانية شنت هجوما على قبة وحدة الطاقة السادسة بمنشأة زابوريجيا للطاقة النووية". وأكدت عدم وجود تسرب إشعاعي جراء الهجوم.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها تبلغت من إدارة المنشأة المعينة من روسيا أن "مسيرة انفجرت في موقعها اليوم".

وقال المدير العام للوكالة رافايل غروسي "أدعو لضبط النفس من أفعال تتناقض مع المبادئ الخمسة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وتعرض السلامة النووية للخطر".

بدورها، حضت وكالة الطاقة النووية الروسية "روساتوم" دول الغرب وغروسي على "إدانة محاولة تصعيد الوضع حول أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا بشكل قاطع". وأضافت أن المسيّرة ضربت مطعم المصنع، ما أدى إلى إصابة ثلاثة موظفين بجروح أحدهم حالته "خطيرة". وقالت الوكالة "لحسن الحظ، لم تقع أضرار جسيمة أو إصابات ولم يتغير مستوى الإشعاع في المحطة والمنطقة المحيطة بها".