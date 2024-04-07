النشرة: القوات بانتظار التحقيقات الامنية ليتم اتخاذ الموقف المناسب بما خص الحادثة التي حصلت مع منسق جبيل باسكال سليمان

افادت مصادر حزب "القوات" لـ "النشرة" بان القوات بانتظار تحقيقات الاجهزة الامنية ليتم اتخاذ الموقف المناسب بما خص الحادثة التي حصلت مع منسق جبيل باسكال سليمان.

وكانت معلومات قد تحدثت عن ان مجهولين قاموا بخطف منسق حزب "القوات اللبنانية" في جبيل باسكال سليمان اثر خروجه من احدى مجالس العزاء، حيث إعترضته سيارة بداخلها مسلحون في منطقة الحاقل الواقعة بين بلدتي الخاربة وميفوق واقتادوه الى جهة مجهولة.

وأكدت المعلومات أن "الأجهزة الامنية تقوم بالتحقيقات اللازمة، وأنّ التحريات جارية لمعرفة ما إذا كان سليمان خُطف فعلاً أم أنّ فقدان الاتصال به يعود لأسبابٍ أخرى".