ابي رميا: حضورنا الى منسقية القوات هو لإعلان التضامن مع عائلة باسكال سليمان

اكد النائب سيمون ابي رميا ان "حضوره ووفد من التيار الوطني الحر في جبيل الى منسقية القوات هو لإعلان التضامن مع عائلة باسكال سليمان لا سيما وان باسكال صديق".

ودعا ابي رميا الى عدم الإنجرار وراء الشائعات والتمتع بالحكمة والمسؤولية، آملًا بجلاء الملابسات سريعًا فالوقت ليس وقت الكلام انما الفعل للأجهزة الأمنية لتوقيف الخاطفين وعودة باسكال الى عائلته.