تابع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي عملية خطف منسق قضاء جبيل في حزب "القوات اللبنانية " باسكال سليمان. وطلب في سلسلة اتصالات مع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي وقائد الجيش العماد جوزيف عون ومع القادة الامنيين تكثيف التحقيقات والتنسيق في ما بين الاجهزة الامنية لكشف ملابسات القضية في اسرع وقت واعادة المواطن سالما الى عائلته.

كانت هذه تفاصيل خبر ميقاتي اجرى سلسلة اتصالات مع وزير الداخلية وقائد الجيش والقادة الامنيين مطالبا بتكثيف التحقيقات لكشف ملابسات خطف سليمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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